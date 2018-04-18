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ГОРОСКОП НА 18 КВІТНЯ

18.04.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Вам відкриють важливу таємницю. Не базікайте!

ТЕЛЕЦЬ

Після роботи обов`язково відпочиньте на природі.

БЛИЗНЮКИ

Ви у центрі уваги, насолоджуйтесь і фліртуйте.

РАК

Не вдавайте із себе когось іншого, ви і так прекрасні.

ЛЕВ

Отримаєте цікаву пропозицію від впливової людини.

ДІВА

Чекайте на приємний сюрприз від своєї половинки.

ТЕРЕЗИ

З`явиться можливість покращити фінансовий стан.

СКОРПІОН

День для цікавих планів, жартів та веселощів.

СТРІЛЕЦЬ

Виглядаєте приголомшливо, чекайте на компліменти.

КОЗЕРІГ

Якась новина вас дуже порадує і звільнить від обов`язків.

ВОДОЛІЙ

Саме час показати колегам і керівництву, на що ви здатні.

РИБИ

Цей вечір стане для вас одним з найпрекрасніших у житті!

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