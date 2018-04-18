ГОРОСКОП НА 18 КВІТНЯ

ОВЕН
Вам відкриють важливу таємницю. Не базікайте!
ТЕЛЕЦЬ
Після роботи обов`язково відпочиньте на природі.
БЛИЗНЮКИ
Ви у центрі уваги, насолоджуйтесь і фліртуйте.
РАК
Не вдавайте із себе когось іншого, ви і так прекрасні.
ЛЕВ
Отримаєте цікаву пропозицію від впливової людини.
ДІВА
Чекайте на приємний сюрприз від своєї половинки.
ТЕРЕЗИ
З`явиться можливість покращити фінансовий стан.
СКОРПІОН
День для цікавих планів, жартів та веселощів.
СТРІЛЕЦЬ
Виглядаєте приголомшливо, чекайте на компліменти.
КОЗЕРІГ
Якась новина вас дуже порадує і звільнить від обов`язків.
ВОДОЛІЙ
Саме час показати колегам і керівництву, на що ви здатні.
РИБИ
Цей вечір стане для вас одним з найпрекрасніших у житті!