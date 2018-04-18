ГОЛОВА ПОКРОВСЬКОЇ РАДИ ВЕТЕРАНІВ МВС ВІДЗНАЧИВ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 18.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Ім’я Олександра Анатолійовича Іващенко відомо всім без винятку співробітникам Покровського відділу поліції. Цей чоловік прослужив в органах внутрішніх справ близько трьох десятиліть, а після виходу на пенсію очолив Раду ветеранів МВС. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ