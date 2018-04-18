ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 КВІТНЯ 18.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1187 — перша згадка України, — в Київському літописі у зв’язку із смертю переяславського князя Володимира Глібовича. 1506 — початок будівництва собору святого Петра у Римі. 1521 — Лютер Мартін відмовився відректися від своїх поглядів. 1648 — Хмельницький Богдан прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання. 1846 — американець Роял Гаусс запатентував телеграфний апарат. 1902 — Данія стала першою країною, у якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців. 1906 — американське місто Сан-Франциско зазнало великих пошкоджень через землетрус. Загинуло 700 чоловік, 250 000 залишилися без притулку. Зруйновано 28 000 будівель. 1909 — Ватикан канонізував Жанну д’Арк. 1921 — перша пошукова нафтова свердловина фірми «Gazolina» на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України. 1928 — Горький Максим у «Правді» назвав джаз «музикою товстих». 1934 — американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас. 1942 — американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії. 1945 — Геббельс спалив усі документи своєї канцелярії. 1945 — німецькі війська в Рурському басейні капітулювали союзникам. 1946 — у зв’язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй. 1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошена Республіка Ірландія. 1956 — американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Раньє ІІІ. 1961 — у Києві відбулася демонстрація віруючих проти закриття Андріївської церкви. 1966 — відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії. 1968 — старий Лондонський міст продається американській компанії, що переправить його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де він буде знову споруджений. 1995 — Київська міська рада прийняла рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла. 2002 — «Tequilajazzz» випустила альбом «Вище осені», який став одним із найкращих альбомів 2002 року в російській музиці. 2008 — групі дослідників з університету Манчестера (англ. University of Manchester) на чолі з Костянтином Новосьоловим вдалось створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:18 апреля, 18 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ