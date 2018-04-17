У МИРНОГРАДІ В ЯМІ З ВОДОЮ ЗНАЙШЛИ ТІЛО ДИТИНИ

Вчора о 21.00 до співробітників поліції звернулася 30-річна мешканка Мирнограду із проханням допомогти знайти її доньку. Весь особовий склад Мирноградського відділення поліції та додані сили Покровського відділу поліції були залучені на пошуки дитини. Тіло дівчинки було знайдено в ямі, розташованій неподалік від її будинку. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Вчора близько 21.00 години до чергової частини Мирноградського відділення поліції звернулась місцева мешканка із заявою про те, що її 5-річна донька пішла гуляти на вулицю близько 16.00 і досі не повернулась. Спочатку мати спробувала самотужки розшукати дитину, але це їй не вдалося і вона звернулась до поліції. Отримавши детальний опис зовнішності та речей, в які була одягнена дівчинка, правоохоронці почали пошуки дитини. До розшукових заходів був залучений і кінолог із службовим собакою.
Правоохоронці оглядали прилеглу до будинку територію, опитували родичів й друзів дівчинки, з якими вона гуляла того вечора, але вони не знали куди вона могла подітися. Обстежуючи вулицю, на якій мешкає дана родина, співробітники поліції звернули увагу на яму із водою, розташовану майже посеред вулиці. Правоохоронцями було прийнято рішення викликати співробітників ДСНС та за їх допомогою відкачати воду з ями. На дні було виявлено тіло зниклої дитини без ознак насильницької смерті.
За фактом загибелі неповнолітньої поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 «Умисне вбивство» з поміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
В родині виховується ще двоє дітей: хлопчик 7 років та 5-місячне немовля. На обліку в поліції і соціальних службах міста сім’я не перебуває.
Покровський відділ поліції
Донецької області