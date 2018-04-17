ПАВЛО ПЕТРЕНКО ЗУСТРІВСЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Міністр юстиції Павло Петренко провів зустріч з компаніями-членами Європейської Бізнес Асоціації. Учасники зустрічі обговорили питання покращення бізнес клімату та умов ведення бізнесу в Україні.
Очільник Мін’юсту наголосив, що після прийняття закону #МаскиШоуСтоп суди почали розглядати набагато менше клопотань про обшуки на підприємствах.
«Судді, які зобов’язані проводити відеофіксацію таких клопотань і несуть персональну відповідальність за такі рішення, багато клопотань повертають прокурорам без розгляду. Окрім того, було запроваджено відеофіксацію всіх слідчих дій і гарантовано доступ адвокатів до процесу на будь-якій його стадії. Без дотримання цих норм всі зібрані докази вважаються недійсними. Завдяки цьому ми спостерігаємо зменшення кількості спроб проведення «масок-шоу», — наголосив він.
Окрім цього, під головуванням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана було проведено перше засідання комісії, яка розглядає порушення з боку правоохоронних органів вимог процесуального законодавства у відносинах з бізнесом.
«Ми забезпечили прозорий публічний збір інформації від бізнесу щодо фактів порушення закону #МаскиШоуСтоп. На сайті Уряду є уніфікована форма скарги, якою можна скористатися в режимі онлайн, долучивши скан-копії документів», — зауважив Міністр юстиції.
Він звернув увагу представників бізнесу на те, що повноцінно ці новації запрацюють лише після запровадження персональної відповідальності, в тому числі й майнової, конкретного правоохоронця за заподіяння шкоди підприємству.
«Найближчими тижнями ми презентуємо проект закону, який передбачає відповідальність конкретних осіб за такі дії. Коли у правоохоронців буде відчуття того, що вони можуть залишитися без квартири, будинку чи автомобіля, це стане реальним стримуючим фактором вчинення незаконних дій», — заявив Павло Петренко.
Новим документом передбачена можливість оскарження бездіяльності щодо закриття справи, яка порушена вдруге за аналогічною фабулою, в судовому порядку.
Павло Петренко поінформував учасників зустрічі, що найближчим часом Уряд за ініціативою Міністерства юстиції поновить роботу антирейдерських аграрних штабів на період посівної кампанії.
«Дана ініціатива була дуже успішною минулого року під час збору врожаю. Тоді вдалося запобігти сотням конфліктів та десяткам спроб захоплення землі та збіжжя. За результатами осінньої кампанії правоохоронцями було відкрито 17 кримінальних справ проти рейдерів», — додав Міністр юстиції.
Ще однією ініціативою, яка стимулює підприємців не порушувати українське законодавство, є запуск в усіх регіонах штабів, які займатимуться стягненням заборгованості із заробітної плати на користь працівників.
«Такі штаби почали діяти в усіх регіонах 2 квітня і всього за один тиждень домоглися виплатити більше 20 мільйонів гривень. Зарплати отримали понад 1800 українців, як подекуди роками не бачили і копійки. Варто зазначити, що виконавцями Мін’юсту стягнуто 116,2 млн грн. Гроші виплатили 9 651 працівнику», — заявив Павло Петренко.
Він повідомив, що нині на виконанні органів Державної виконавчої служби перебуває 15,9 тис. виконавчих документів про стягнення зарплати на 392,5 млн грн.
«Наступні кілька кварталів ми активно відпрацьовуватимемо підтверджені судовими рішеннями борги – це близько 400 млн грн. Загальна ж заборгованість перевищує 2 млрд грн. Ми поставили перед собою завдання звести цю цифру до мінімуму», — наголосив очільник Мін’юсту.
За його словами, ініціатива стала продовженням одного з найбільших проектів Міністерства юстиції зі стягнення заборгованостей з виплат аліментів.
«Завдяки новаціям закону #ЧужихДітейНеБуває на користь найменших українців стягнено 250 мільйонів гривень. А загалом з початку року погашено 840 млн грн», — зауважив Павло Петренко.
Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова у свою чергу надала бізнесу низку порад про те, як убезпечити себе від можливих рейдерських атак.
«У значній кількості випадків спроби рейдерських атак не починаються нізвідки. Зазвичай відправною точкою є корпоративний конфлікт з непогашеними позиками чи неповернутими боргами. Тому, щоб убезпечити себе від можливих проблем, проведіть аудит слабких місць вашого бізнесу, правильності реєстрації ваших договорів, правильності оформлення правовстановлюючих документів та наявності всіх необхідних відповідно до чинного законодавства реєстрацій», — сказала Олена Сукманова.
Вона також зазначила, що правопросвітницька діяльність Мін’юсту й надалі залишатиметься одним із пріоритетів відомства в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!».
«Ми роз’яснюватимемо «правила гри» для власників майна. Адже й нині не всі розуміють, що не можна підписувати документи, не читаючи їх, що не можна з двома орендарями підписувати договір оренди, що потрібно забезпечити прозорі та легальні правовідносини», — додала Олена Сукманова.