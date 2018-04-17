НОВІ УСПІХИ ПОКРОВСЬКИХ ТЕНІСИСТІВ

Покровські тенісисти під керівництвом тренера-викладача Маслова Олександра в черговий раз показали відмінні результати в турнірі з настільного тенісу присвяченому пам’яті Д.А. Донченко, який проводився в Краматорську 14.04.2018 року, в якому взяло участь 36 найсильніших спортсменів області з Покровська, Мірнограда, Дружківки, Слов’янська, Лиману, Білозерська, Краматорська, Костянтинівки.
Кращими стали:
1 місце — Ковальчук Олександр (м. Покровськ)
2 місце — Волков Павло (м. Покровськ)
3 місце — Тицький Максим (м. Покровськ)