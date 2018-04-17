МАЙЖЕ 2 МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ СПРЯМОВАНО МИТНИКАМИ ДОНЕЧЧИНИ ДО СКАРБНИЦІ ДЕРЖАВИ

Протягом І кварталу 2018 року Донецькою митницею ДФС до Державного бюджету України перераховано 1 млрд 926 млн грн митних платежів. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшилися більше, ніж удвічі, або на 995,7 млн гривень.
Також, завдяки проведенню постійної аналітичної роботи в напрямку контролю за чистотою декларування товарів, у січні-березні поточного року до держбюджету додатково залучено більше 29 млн гривень.
Основним джерелом митних надходжень до головного бюджету країни протягом січня — березня 2018 року є товари сировинної групи, які традиційно імпортуються для власних виробничих потреб підприємствами металургійної, вугільної, машинобудівної галузей Донецького регіону, такі як: кам’яне вугілля, промислове устаткування й транспорт, вогнетривкі матеріали й вироби, інші метали й вироби з них, феросплави, вапняк тощо.
Крім того, відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами в митниці протягом перших трьох місяців 2018 року вже видано 940 сертифікатів форми EUR.1, що в 2,3 рази більше, ніж за відповідний період 2017 року. Товари, що виробляються у Донецькому регіоні, експортуються у 23 країни Європейського Союзу. Аналіз експортних операцій свідчить про позитивну динаміку зростання обсягів товарів, що експортуються до країн ЄС в рамках угоди. Відносний показник зростання у вартісному та кількісному вимірі становить 6%, що складає 121 млн доларів та 140 тис. тон, відповідно. Найбільш активно зовнішня торгівля ведеться із Італією, Польщею, Іспанією, Францією, Грецією, Естонією та Литвою.
До того ж протягом І кварталу 2018 року, в рамках угоди, Донецькою митницею ДФС був наданий статус уповноваженого (схваленого) експортера наступним підприємствам: ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» та ПрАТ «Зевс Кераміка».