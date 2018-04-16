ПОЛІЦІЯ РОЗСЛІДУЄ ПОДВІЙНЕ ВБИВСТВО У СЕЛИДОВОМУ

Вже третю добу правоохоронці Покровської оперативної зони працюють над розкриттям подвійного вбивства у м. Селидове.
Так, 12 квітня на території біля одного з місцевих ставків було виявлено два трупи чоловіків 53 та 57 років з наявними ознаками насильницької смерті. Наразі перевіряються всі версії вчинення злочину. На місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розгорнуто оперативний штаб, до якого входять працівники управління карного розшуку обласного главку.
Звертаюсь з проханням до громадян, кому відомі обставини злочину, або хто має інформацію про осіб, причетних до його вчинення, звертатись до поліції або зателефонувати за телефонами 050-020-9846, (06237) 7- 24-66.
Покровський відділ
поліції Донецької області