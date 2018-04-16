ПОКРОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА ДОНБАССА»

В этот уик-энд 14-15 апреля Ледовая арена «Альтаир» приняла матчи традиционного детского турнюра «Золотая шайба Донбасса», организованного ХК «Донбасс» на котором впервые учавствовала наша команда г.Покровска.
В этом году география соревнования значительно расширилась – к Дружковке, Краматорску, Константиновке, Славянску кроме нашей команды г.Покровска присоединились детские команды Бахмута, и Торецка. Это позволило организаторам изменить формат проведения турнира – он прошел в один круг, во время которого команды сыграли 21 матч и забили 306 голов. Отметим, что этот розыгрыш стал рекордным по числу заброшенных шайб – как по абсолютному показателю, так и по средней результативности. В среднем в каждом матче Золотой шайбы-2018 команды забрасывали 14,57 шайбы.
В третьем сезоне кряду лучшей командой турнира стала Дружковка – команда Андрея Аксюты стала самым результативным и надежным коллективом с 93 заброшенными и 13 пропущенными шайбами. Второе место по этим показателям и итоговое «серебро» турнира оказалось у Славянска (89 шайб в активе и 17 – в пассиве).
Занявшая же третье место команда Краматорска стала третьей по результативности (45 голов). Как оказалось, именно атака принесла краматорчанам «бронзу», ведь меньше их пропустили финишировавшие четвертыми дебютанты из Покровска (34 пропущенных гола против 38). Самым результативным игроком нашей команды признан Селезнёв Даниил.
Администрация детско-юношеской спортивной школы поздравляет нашу команду в составе Селезнёв Даниил, Оберемок Егор, Яворский Богдан, Скрипник Илья, Трусов Валерий, Козаков Денис, Головко Ярослав, Юпатов Артём, Кричун Егор и Сергеев Максим с дебютом и уверенны, что в следующем году наши юные хоккеисты обязательно взойдут на пьедестал.