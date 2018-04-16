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ПАКУНОК ІЗ КАНАБІСОМ БУВ ВИЛУЧЕНИЙ У ПЕРЕХОЖОГО ПРАВООХОРОНЦЯМИ

16.04.2018 Новини Комментариев нет
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28-річний чоловік палив у громадському місці. При складанні адміністративного протоколу за дане правопорушення, поліцейські виявили в порушника ще й наркотик.

Під час патрулювання вулиць міста, співробітники Мирноградського відділення поліції звернули увагу на чоловіка, який курив у забороненому місці. Підійшовши ближче для складання адмінпротколу за порушення ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення та перевірки поверхневого одягу, в кишені куртки мирноградця правоохоронцями був виявлений паперовий згорток із канабісом. Порушник пояснив, що влітку знайшов кущ дикорослої коноплі і вже вдома виготовив з нього наркотик.

Вилучена наркотична речовина відправлена на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

 

Покровський відділ поліції

Донецької області

 

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