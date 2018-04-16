ЗАЛІЗНИЧНИКИ ДОНЕЦЬКА НЕ ПОБАЧИЛИ ТЕНДЕРНИХ ПАПІРЦІВ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА, АБИ ЗАМОВИТИ РОСІЙСЬКЕ ОБЛАДНАННЯ

Філія Укрзалізниці «Донецька залізниця» відхилила дешевшу пропозицію ТОВ «ПНВП “Мікрон”» на закупівлі чотирьох колієвимірювальних шаблонів ЦУП-2Д очікуваною вартістю 49 тис. грн на підставі нібито неподання нею низки довідок, які фірма насправді подала у складі своєї конкурсної пропозиції. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
23 лютого «Донецька залізниця» оголосила про закупівлю вимірювальних інструментів загальною очікуваною вартістю 153 тис. грн. Невдовзі до замовника звернулось ТОВ «ВПТ-Україна» з вимогою про виділення деякого обладнання, а саме колійних шаблонів, в окремий лот, повідомляє сайт «Наші гроші».
Як зауважили у «ВПТ-Україна», колієвимірювальні шаблони призначені для вимірювання параметрів колії, тоді як інші закуповувані шаблони слугують для обслуговування та ремонту рухомого складу. Таким чином, суміщення цього обладнання в одному лоті є дискримінаційним по відношенню до компаній, які спеціалізуються на виробництві асортименту за цільовим призначенням – чи то для колійних робіт, чи то для обслуговування рухомого складу.
Замовник дослухався до учасника і виділив позицію №18 (колієвимірювальні шаблони) в окремий лот очікуваною вартістю 49 тис. грн. На перший лот не прийшов жоден учасник, тоді як на свіжо виокремлений лот свої пропозиції подали дві фірми – згадане ТОВ «ВПТ-Україна» та ТОВ «ПНВП “Мікрон”». Пропозиція останнього була дешевшою на 13,5%, тож початково система визначила переможцем торгів підприємство «Мікрон».
Компанія пропонувала обладнання власного виробництва, тоді як конкуруюче «ВПТ-Україна» подало інформацію про можливість продажу інструментів виробництва ТОВ «НВФ “Екомед-Комплекс”» (ООО «НПФ “Экомед-Комплекс”», Санкт-Петербург, РФ).
Замовник розглянув пропозицію потенційного переможця і відхилив її на основі неподання фірмою низки довідок, зокрема, зразків документів виробника, довідки щодо його найменування, підтвердження застосування заходів із захисту довкілля, а також листа про перелік документів.
У відповідь на це «Мікрон» звернувся до замовника з вимогою про зміну такого рішення, адже усі ці документи були у складі конкурсної пропозиції фірми. Зі свого боку замовник нагадав компанії про можливість звернутись до АМКУ та оскаржити прийняте ним рішення, що учасник і зробив, додатково прописавши у скарзі вимогу щодо повернення замовником первинної редакції тендерної документації – про закупівлю шаблонів одним лотом, адже в Україні представлені постачальники, які продають одразу усі затребувані замовником шаблони.
Рішення колегії АМКУ очікується.
Першим засновником ТОВ «ВПТ-Україна» було російське ЗАТ «ВПТ-НН» (ліквідоване у грудні 2014 року в результаті реорганізації у ТОВ «ВПТ-НН»). На сайті «ВПТ-НН» повідомляється, що з 2005 року фірма «покриває практично 100% потреби «Російських залізних доріг» у твердосплавному інструменті для ремонту рухомого складу і залізничних шляхів».
У 2014 році «ВПТ-Україна» реорганізували, записавши власником фірми вінничанина Миколу Демешка – він же був керівником компанії з моменту її заснування до етапу реорганізації. Сьогодні Демешко одноосібно володіє та керує фірмою. Місце реєстрації підприємства залишилось незмінним.
У період часу з середини 2016 року ТОВ «ВПТ-Україна» підписало договорів на 22,56 млн грн, в основному замовниками виступали філії «Укрзалізниці».