ІМЕНИНИ 15 КВІТНЯ

Григорій — християнське чоловіче ім’я. Походить із грец. Γρηγόριος, утвореного від грец. γρήγορος — «уважний», «зосереджений», «зібраний»). До української потрапило через старослов’янське посередництво (Григории, Григоріи), прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво лат. Gregorius.
Юхим — чоловіче ім’я, народна форма канонічного імені Євфимій (грец. Εὐθύμιος від εὔθυμος — «благочестивий», «священний», «доброзичливий», «прихильний»).
Микита — чоловіче ім’я грецького походження. Через старослов’янське посередництво походить від грец. Νικήτας, утвореного від νικητής — «переможець» (від νίκη — «перемога»). Українська форма «Микита» походить з стцерк.-слов. Нікита — внаслідок зміни у вимові звука [n] на [m] і переходом голосного [і] в [ɪ]. Латинська форма Nicetas («Ніцетас», раніша вимова «Нікетас») пов’язана з класичною грецькою вимовою Νικήτας як «Нікетас», у той час як стцерк.-слов. Нікита — з візантійською вимовою як «Нікітас» (див. ітацизм).
У католицькій традиції існують варіанти імені — «Ніцет» (Nicetus), «Ніцетій» (Nicetius), також жіноча форма імені — «Ніцета» (Niceta). День пам’яті мучениці Ніцети Лікійської шанується 24 липня.
Сава — від арамейської — старець. За іншими джерелами, ім’я походить від арабського неволя.