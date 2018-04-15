У МИРНОГРАДІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЖЕЖІ ЗАГИНУЛА ДИТИНА

Сьогодні вранці у Мирнограді сталася пожежа в одному з приватних домоволодінь, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.
Близько 9.20 до чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що в приватному домоволодінні виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі був виявлений труп 6-річної дівчинки.
Під час з’ясування усіх обставин події було встановлено, що вранці 46-річна жінка знаходилася у будинку. В цей час дві її доньки гуляли на подвір’ї. Діти знайшли сірники та почали підпалювати їх у сараї. В результаті трапилося займання сіна.
Наразі на місці працю слідчо-оперативна група Мирноградського відділення поліції.
Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ
поліції Донецької області