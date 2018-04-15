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У МИРНОГРАДІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЖЕЖІ ЗАГИНУЛА ДИТИНА

15.04.2018 Новини Комментариев нет
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Сьогодні вранці у Мирнограді сталася пожежа в одному з приватних домоволодінь, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

Близько 9.20 до чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що в приватному домоволодінні виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі був виявлений труп 6-річної дівчинки.

Під час з’ясування усіх обставин події було встановлено, що вранці 46-річна жінка знаходилася у будинку. В цей час дві її доньки гуляли на подвір’ї. Діти знайшли сірники та почали підпалювати їх у сараї. В результаті трапилося займання сіна.

Наразі на місці працю слідчо-оперативна група Мирноградського відділення поліції.

Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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