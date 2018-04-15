Зазвичай до цього моменту закінчувалися всі зернові запаси. Слов’яни починали їсти лише хліб з квасом. Проверялі15 квітня насіння та посівні зерна, чистили засіки. Крім того, стежили за ледоломом, який активно відбувався на водоймах. Так, якщо крижини тонули, то говорили, що рік буде непростим.
Прийнято було саме в цей день ганяти ворон, щоб вони не підлітали близько до хатах. Вважали, що якщо ворона буде каркати над будинком, це спровокує недолік продовольства, бідний врожай і голод. Цікаво, що до 15 квітня у людей на складах все ще залишалися запаси зерна, але, тим не менш, слов’яни намагалися перебиватися хлібом і квасом, але припаси не чіпати. Придатність насіння 15 квітня визначали наступним чином. Часом в засіки потрапляло непросушенной зерно, яке протягом зими зопрівало і виділяло тепло. В результаті, на даху комори сніг танув. Тому, про погане зерні знали заздалегідь і розуміли, що воно непридатне для посіву.
Торговці називали 15 квітня «бариш-днем» і намагалися відзначити його весело, щоб весь рік отримувати гарний прибуток. Також спостерігали за природними явищами і намагалися передбачити погоду на найближчі дні і місяці.
Народні прикмети на 15 квітня
- Багато води розлилося — буде хороший річний сінокіс і багатий урожай
- Крик перепела чується — прикмета того, що буде багатий збір хліба
- На південь 15 квітня тягнеться клин журавлів — рік буде неврожайним і невдалим
- Глухар кричить — чекай багатого врожаю
- Лід тане і тоне на озерах — буде поганий збір врожаю в цьому році
- Дергачі 15 квітня кричать — літо родючим буде
- Лід не пішов до 15 квітня — прикмета, яка говорить про те, що риболовля буде невдалою
- Ворони грають у височині — буде ясна і сонячна погода
- Весняні води течуть повільно — буде неврожай
- Голуби 15 квітня воркують — чекай тепла