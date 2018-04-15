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ГОРОСКОП НА 15 КВІТНЯ

15.04.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Присвятіть більше часу собі. Візьміться за очищення організму.

ТЕЛЕЦЬ

Щоб уникнути кризи в особистих стосунках, приділяйте увагу партнеру.

БЛИЗНЮКИ

Не варто жити сьогоднішнім днем. Орієнтуйтеся на перспективу.

РАК

Нікуди не поспішайте. Проживіть цей день у спокійному ритмі.

ЛЕВ

Не перевтомлюйтеся. Бережіть сили та енергію для серйозних справ.

ДІВА

Не позичайте гроші і не давайте в борг. Покупки також краще відкласти.

ТЕРЕЗИ

День чудово підходить для того, щоб втілити в життя давні плани.

СКОРПІОН

Остерігайтеся підступних людей. Навколо Вас можливі інтриги.

СТРІЛЕЦЬ

Буде можливість добре провести час, побувати на цікавих заходах.

КОЗЕРІГ

Проведіть день у колі друзів та родичів.

ВОДОЛІЙ

Намагайтеся мислити позитивно. Тиждень принесе чимало приємних моментів.

РИБИ

Відповідний день для початку серйозних і відповідальних справ.

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