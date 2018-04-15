ГОРОСКОП НА 15 КВІТНЯ

ОВЕН
Присвятіть більше часу собі. Візьміться за очищення організму.
ТЕЛЕЦЬ
Щоб уникнути кризи в особистих стосунках, приділяйте увагу партнеру.
БЛИЗНЮКИ
Не варто жити сьогоднішнім днем. Орієнтуйтеся на перспективу.
РАК
Нікуди не поспішайте. Проживіть цей день у спокійному ритмі.
ЛЕВ
Не перевтомлюйтеся. Бережіть сили та енергію для серйозних справ.
ДІВА
Не позичайте гроші і не давайте в борг. Покупки також краще відкласти.
ТЕРЕЗИ
День чудово підходить для того, щоб втілити в життя давні плани.
СКОРПІОН
Остерігайтеся підступних людей. Навколо Вас можливі інтриги.
СТРІЛЕЦЬ
Буде можливість добре провести час, побувати на цікавих заходах.
КОЗЕРІГ
Проведіть день у колі друзів та родичів.
ВОДОЛІЙ
Намагайтеся мислити позитивно. Тиждень принесе чимало приємних моментів.
РИБИ
Відповідний день для початку серйозних і відповідальних справ.