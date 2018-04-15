ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 КВІТНЯ 15.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1450 — французи завершили відвоювання Нормандії. 1657 — Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія. 1729 — відбулася прем’єра ораторії Й. С. Баха «Страсті за Матвієм».. 1874 — невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку. 1912 — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер «Титанік». 1919 — заснований Верховний революційний трибунал України. 1920 — у ході І Зимового походу решток Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ. 1923 — почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету. 1943 — союзники створили об’єднане командування морськими операціями в Середземному морі. 1943 — авіація союзників закинула в Чорногорію десант із канадців югославського походження для приєднання до партизанів Тито. 1944 — зайняття Тернополя радянськими військами. 1948 — відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами. 1951 — у Лондоні вперше пройшов конкурс «Міс Всесвіт». 1955 — у Чикаго Рей Крок відкрив першу закусочну мережі «Макдональдс». 1993 — президент Туркменістану С.Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю. 1994 — Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена. 1999 — в автокатастрофі загинув відомий модельєр Нікола Труссарді. 2000 — прем’єр-міністра України Віктора Ющенка посвятили в запорізькі козаки. 2000 — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти. 2001 — свою першу перемогу в перегонах «Формула-1» здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині «Вільямс» виграв Ґран-прі на трасі в Сан-Марино 2007 — прем’єра в Україні серії The Series Has Landed мультсеріалу Футурама. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:15 апреля, 15 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ