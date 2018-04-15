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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 КВІТНЯ

15.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1450 — французи завершили відвоювання Нормандії.
  • 1657 — Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.
  • 1729 — відбулася прем’єра ораторії Й. С. Баха «Страсті за Матвієм»..
  • 1874 — невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.
  • 1912 — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер «Титанік».
  • 1919 — заснований Верховний революційний трибунал України.
  • 1920 — у ході І Зимового походу решток Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ.
  • 1923 — почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету.
  • 1943 — союзники створили об’єднане командування морськими операціями в Середземному морі.
  • 1943 — авіація союзників закинула в Чорногорію десант із канадців югославського походження для приєднання до партизанів Тито.
  • 1944 — зайняття Тернополя радянськими військами.
  • 1948 — відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.
  • 1951 — у Лондоні вперше пройшов конкурс «Міс Всесвіт».
  • 1955 — у Чикаго Рей Крок відкрив першу закусочну мережі «Макдональдс».
  • 1993 — президент Туркменістану С.Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.
  • 1994 — Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.
  • 1999 — в автокатастрофі загинув відомий модельєр Нікола Труссарді.
  • 2000 — прем’єр-міністра України Віктора Ющенка посвятили в запорізькі козаки.
  • 2000 — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти.
  • 2001 — свою першу перемогу в перегонах «Формула-1» здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині «Вільямс» виграв Ґран-прі на трасі в Сан-Марино
  • 2007 — прем’єра в Україні серії The Series Has Landed мультсеріалу Футурама.
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