У народі 14 квітня називали Марія-пролубніца, Марія-Єгипетська, порожні щі, Марья — запали снігу, заграй ярки, розпусти вогонь. Наприкінці другого тижня зазвичай відбувався бурхливий розлив вод внаслідок активного танення снігу. До 14 квітня закінчувалися запаси капусти, а тому, більше щі НЕ варили і намагалися на їжі заощаджувати, адже невідомо, коли вдасться зібрати врожай. Саме тому, 14 квітня називали «порожні щі» — жилося в цей період досить голодно. У церкві 14 квітня почитали пам’ять Святої Марії і молилися їй для захисту від пристріту і псування.
Прийнято було обов’язково залишати частування для будинкового в цей день для того щоб він не мучив сімома своїми витівками. Його пригощали кашею, наливали в блюдце молоко. 14 квітня відмивали вхідні двері з усіх боків, використовуючи для цього воду з розчинною в ній вином і квітковим медом.
Народні прикмети на 14 квітня
- Розливаються води 14 квітня — трави буде багато
- Зоряне і ясне небо 14 квітня — буде благодатне літо, і вдасться зібрати багатий урожай
- Худоба 14 квітня дуже сильно кричить — чекай негоди
- Під час заходу видна блискавка — вранці буде дощ
- Глухі та короткі громові гуркіт чуються — прикмети того, що в найближчі дні погода буде сонячною і теплою
- Бурхливий повінь 14 квітня — рибалка буде вдалою
- Гроза в цей день — літо буде посушливим
- Льоду на річці вже немає, або він залишається близько берега — рік буде важким
- Сині хмари на небі 14 квітня — буде тепло, але піде дощ
- Лід швидко сходить — рік буде легким і гарним
- Вночі на небі зірок не видно — чекай потепління
- Качки та гуси раніше повернулися — чекай потепління
- 14 квітня річки розлилися — весна ще довго не прийде, і птахи не повернуться з вирію
- Голосно реве худоба — це віщує негоду
- Рідкісний і короткий грім — прикмета, яка свідчить, що погода буде теплою і сонячною
- Бджоли вилетіли рано — чекай теплої весни
- Блискавки без грому виблискують — літо буде посушливим, без опадів
- Блискавки на заході — зовсім скоро дощ піде.