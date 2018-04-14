ГОРОСКОП НА 14 КВІТНЯ

ОВЕН
У першій половині дня овнам буде вкрай нелегко налаштуватися на робочий ритм. Суботою ніби й вихідний, але за минулий тиждень у вас накопичилося безліч справ. Перешкодити ними зайнятися можуть ваші близькі, які розраховують на вашу увагу. Що ж, доведеться обирати, як саме розпорядитися часом.
ТЕЛЕЦЬ
Гороскоп буквально закликає тельців, які вирішили поправити своє здоров’я, приступити до цього вже сьогодні. Спорт, фізичні навантаження, дієти, відмова від шкідливих звичок — все це дасться вам в цю суботу значно легше. При цьому пам’ятайте про міру, існує ризик перевтоми. Не варто доводити себе до виснаження.
БЛИЗНЮКИ
Цей день виявиться сприятливим для налагодження відносин з рідними і близькими вам людьми. Згадайте недавні конфлікти, непорозуміння. Потрібні слова знайдуться самі.
РАК
Якщо ви замислювалися про те, щоб провести день на природі або відправитися в поїздку, субота — саме час. Сьогоднішні пригоди принесуть не лише задоволення, а й необхідний моральний відпочинок. Сміливо кидайте рутинні плани і знайдіть спосіб провести день в нестандартній для вас обстановці.
ЛЕВ
День обіцяє бути вельми вдалим, однак за однієї важливої сьогодні умови. Незважаючи на те, що попереду вихідний, постарайтеся провести його з розкладом — продумайте заняття на сьогодні, їх цілі та необхідний час. Час, витрачений даремно, буде значно більше віддаляти вас від бажаного результату.
ДІВА
Не варто сьогодні концентрувати всю увагу на дрібних невдачах, які продовжують переслідувати вас ось уже не перший день. Сміливо візьміться за нові справи, відверніться від турбот і способи вирішення неузгодженостей знайдуться самі по собі.
ТЕРЕЗИ
Згадайте, як давно ви телефонували батькам, рідним. Заглядали до них у гості. Їхнє мовчання аж ніяк не говорить про байдужість. Швидше за все вони бояться відірвати вас від важливих справ, але при цьому дуже потребують уваги. Знайдіть час побачитися з родичами, або ощасливити їх простим телефонним дзвінком.
СКОРПІОН
Левову частку сьогоднішнього вихідного можуть відібрати ваші партнери або колеги по роботі. Звідусіль на вас будуть сипатися пропозиції і прохання допомогти з непередбаченими завданнями, проте всі ці справи зажадають від вас максимальної концентрації, уваги і стратегічного підходу. В іншому випадку спроба допомогти може перетворитися в ведмежу послугу, а прийняті пропозиції стануть ризикованими авантюрами.
СТРІЛЕЦЬ
Уникайте сьогодні прийняття складних рішень, куди більш правильним і результативним виявиться простий шлях. Посталі сьогодні перед вами завдання далеко не такі складні, як це могло здатися раніше.
КОЗЕРІГ
Відмовтеся сьогодні від звичної впертісті, варто піти на поступки і притримати гординю. Будьте цієї суботи поступливішими, м’якшим. Проявлені емоції і настрій неодмінно повернуться сторицею.
ВОДОЛІЙ
Постарайтеся сьогодні закрити всі сплановані справи, не відкладайте на ще один вихідний. У зворотному випадку ви ризикуєте отримати нові турботи, які не врахували.
РИБИ
Потребуючи допомоги і порад, не відмовляйтеся сьогодні приймати їх від випадкових зустрічних. Вам здасться це безглуздим, але саме вони вкажуть вам на вірний шлях, який приведе до вирішення проблем і накопичених справ.