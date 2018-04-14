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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 КВІТНЯ

14.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1687 — англійський король Яків II дав рівні права католикам і протестантам;
  • 1768 — Максим Залізняк та Іван Ґонта підняли повстання гайдамаків проти поляків (початок Коліївщини);
  • 1852 — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві).
  • 1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
  • 1871 — у Німеччині заснований парламент — рейхстаг;
  • 1894 — перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.
  • 1894 — у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп. Тривав фільм лише 13 секунд, він не проектувався на екран, і для його перегляду необхідно було дивитись у спеціальний отвір
  • 1895 — на нараді соціал-демократів у Петербурзі Ленін познайомився з Крупською;
  • 1909 — створена Англо-Перська нафтова компанія (нині — «Бритіш Петролеум»);
  • 1912 — найбільший на той час пасажирський лайнер світу «Титанік» зіштовхнувся з айсбергом.
  • 1930 — на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка «Земля».
  • 1940 — Президія Верховної Ради УРСР видала указ, за яким у священиків в західних областях України вилучалися всі церковні книги.
  • 1944 — радянські війська завершили Одеську операцію;
  • 1978 — у Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою визнання грузинської мови офіційною;
  • 1991 — з Музею Ван Гога в Амстердамі було викрадено 20 картин на 500 млн дол;
  • 1999 — авіація НАТО здійснила наліт на колону албанських біженців у Югославії, у результаті чого загинули 64 осіб;
  • 2003 — розшифрований людський геном.
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