ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 КВІТНЯ 14.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1687 — англійський король Яків II дав рівні права католикам і протестантам; 1768 — Максим Залізняк та Іван Ґонта підняли повстання гайдамаків проти поляків (початок Коліївщини); 1852 — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві). 1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна. 1871 — у Німеччині заснований парламент — рейхстаг; 1894 — перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона. 1894 — у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп. Тривав фільм лише 13 секунд, він не проектувався на екран, і для його перегляду необхідно було дивитись у спеціальний отвір 1895 — на нараді соціал-демократів у Петербурзі Ленін познайомився з Крупською; 1909 — створена Англо-Перська нафтова компанія (нині — «Бритіш Петролеум»); 1912 — найбільший на той час пасажирський лайнер світу «Титанік» зіштовхнувся з айсбергом. 1930 — на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка «Земля». 1940 — Президія Верховної Ради УРСР видала указ, за яким у священиків в західних областях України вилучалися всі церковні книги. 1944 — радянські війська завершили Одеську операцію; 1978 — у Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою визнання грузинської мови офіційною; 1991 — з Музею Ван Гога в Амстердамі було викрадено 20 картин на 500 млн дол; 1999 — авіація НАТО здійснила наліт на колону албанських біженців у Югославії, у результаті чого загинули 64 осіб; 2003 — розшифрований людський геном. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:14 апреля, 14 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ