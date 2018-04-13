ЩО РОБИТЬ ПОКРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА У ВІДПУСТЦІ?

Покровський міський голова Руслан Требушкін, не зважаючи на відпустку, відвідав виставку, присвячену розвитку сучасного автотранспорту. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук
«Не дивлячись на те, що знаходжусь у відпустці, вирішив приєднатись до колег та відвідати виставку City Trans Ukraine 2018, яка присвячена питанням сучасного транспорту, міським перевезенням та інформаційним технологіям.
Представники трьох банків презентували свої програми фінансового лізингу комунальної техніки. Були наведені приклади реалізації цих програм на практиці в таких містах як Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг та інші. Дана тематика виявилась для нас актуальною, оскільки ми у Покровську як раз розробляємо таку програму з метою закупівлі протягом одного-двох років нової спеціалізованої комунальної техніки в лізинг.
На виставці можна було також ознайомитися із презентаціями основних виробників та постачальників пасажирського транспорту із України, Білорусі, Польші та інших країн. Зацікавило нашу делегацію і знайомство з сучасними технологіями GPS-моніторингу транспорту, впровадження електронного квитка для обліку пільгової категорії населення.
А оскільки до нас неодноразово звертались мешканці міста зі скаргами на якість обслуговування в міських маршрутних таксі й автобусах та на застарілий стан існуючого автопарку. Тому міська рада вже розглядає можливості для розробки та впровадження у Покровську програми сучасного пасажирського транспорту. Для цього плануємо спільно із перевізниками дійти домовленостей, розпочати закупівлю нових сучасних автобусів, щоб протягом 5-10 років повністю оновити весь існуючий автопарк. Маємо на меті, щоб нашим мешканцям було зручно та комфортно їздити в громадському транспорті», — написав Руслан Требушкін.