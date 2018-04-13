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ЧИ ПРАЦЮЄ ЗАКОН ПРО РЕІНТЕГРАЦІЮ ДОНБАСУ?

13.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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 В ході прес-конференції, яка проходила у Покровську 12 квітня, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш прокоментував дію Закону України «Про реінтеграцію Донбасу».

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