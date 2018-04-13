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У ПОКРОВСЬКУ СТАРТУВАЛО ВЕСНЯНЕ ПРИБИРАННЯ

13.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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У Покровську стартував перший в цьому році загальноміський суботник. У ньому взяли участь люди, для яких любов до свого міста — не просто слова. На заклик міської влади традиційно відгукнулося багато городян.

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