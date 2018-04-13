РОЗЕНКО: ПЛАНУЄТЬСЯ ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРІВ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ

Якщо позитивна тенденція щодо збільшення надходжень до Пенсійного фонду збережеться, Уряд вийде з новими ініціативами щодо підвищення пенсій у 2018 році. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
«У першому кварталі ми зібрали до Пенсійного фонду майже на 2 мільярди більше, ніж планували. Тобто, у нас є всі можливості для появи додаткового ресурсу, і, якщо така тенденція збережеться, ми вийдемо з новими ініціативами щодо підвищення пенсій у 2018 році», — сказав він.
За словами Павла Розенка, один із перших соціальних проектів у пенсійній сфері, який Уряд реалізує в цьому році, – це перерахунок пенсій військовим пенсіонерам. «Нагадаю, що перерахунок «військових пенсій» здійснюється «заднім числом» — із 1 січня 2018 року. До 1 травня всі пенсіонери повинні отримати свої підвищені виплати в повному обсязі», — наголосив він.
Віце-прем’єр-міністр зазначив, що зараз Міністерство соціальної політики розробляє механізм підвищення пенсій людям, котрі мали великий стаж, але маленькі зарплати. «Це питання виникло при осучасненні пенсій. Проблема полягає в тому, що за радянської влади, в перші роки незалежності України люди мали великі стажі, але працювали або в колгоспах за трудодні, або за копійки. Це не наша вина, але ми не можемо на це не відреагувати. Людям, котрі все життя відпрацювали, мають колосальний страховий стаж – 35, 40, 45 років – додатково потрібно розробити стимули для підвищення пенсії. Зараз Міністерство над цим працює, і ми чекаємо пропозиції, як це можна буде врегулювати», — пояснив він.
Павло Розенко також розповів, що найбільше підвищення пенсій у результаті їх осучаснення у жовтні 2017 року отримали ті, хто мав достатній трудовий стаж і досить високу заробітну плату, з якої виходили на пенсію.