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РОЗЕНКО: ПЛАНУЄТЬСЯ ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРІВ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ

13.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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Якщо позитивна тенденція щодо збільшення надходжень до Пенсійного фонду збережеться, Уряд вийде з новими ініціативами щодо підвищення пенсій у 2018 році. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

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