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РОДИНСЬКИЙ ФОК ОЧОЛИВ НОВИЙ КЕРІВНИК

13.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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У Родинському Фізкультурно-оздоровчому комплексі – кадрові зміни. 13 квітня було представлено нового директора спортивного закладу. Ним став 45-річний тренер з боротьби дзюдо, майстер спорту  – Олег Задиран.

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