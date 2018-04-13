РОДИНСЬКИЙ ФОК ОЧОЛИВ НОВИЙ КЕРІВНИК 13.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У Родинському Фізкультурно-оздоровчому комплексі – кадрові зміни. 13 квітня було представлено нового директора спортивного закладу. Ним став 45-річний тренер з боротьби дзюдо, майстер спорту – Олег Задиран. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, НОВИЙ КЕРІВНИК, Новини, Новости, новости красноармейска, Олег Задиран., Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, ФОК Додати коментар Отменить ответ