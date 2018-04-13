«ПРОДАВЦІ» З ІНТЕРНЕТ-САЙТУ ОШУКАЛИ МЕШКАНКУ ПОКРОВСЬКА

2 тисячі 200 гривень в якості передплати відправила жінка за замовлені автомобільні диски. Після отримання грошей постачальник зник разом із своїм оголошенням. Правоохоронці встановлюють особу інтернет-шахрая.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулася 40-річна місцева мешканка із заявою про те, що її ошукали. З’ясувалося, що потерпіла втратила свої гроші, перерахувавши їх незнайомцю, який розмістив на сайті оголошення про продаж автомобільних дисків. Спочатку жінка здзвонилася із ним, усно зробила замовлення і відправила на банківську картку «продавця» 2 тисячі 200 гривень. На превеликий жаль покровчанки, «постачальник» виявився звичайним шахраєм, тому що як тільки він отримав передплату – перестав виходити на зв’язок і видалив з сайту свою об’яву.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3-років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області