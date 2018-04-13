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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА: У ПОКРОВСЬКУ РОЗПОЧАЛАСЬ ПЕРЕВІРКА

13.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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13 квітня у Покровську відбулася нарада з організації проведення комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб.

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