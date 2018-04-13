ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА: У ПОКРОВСЬКУ РОЗПОЧАЛАСЬ ПЕРЕВІРКА 13.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.13 квітня у Покровську відбулася нарада з організації проведення комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ