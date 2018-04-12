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ЯК У ПОКРОВСЬКУ РОЗПОДІЛИЛИ КОШТИ НА БЛАГОУСТРІЙ М-НУ «ЛАЗУРНИЙ»?

12.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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За останній рік Покровск помітно змінився на краще. Це відзначають не тільки місцеві жителі, а й гості міста. Благоустрій — один з головних напрямків в роботі міської влади, тому саме цьому питанню приділяється велика увага.

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