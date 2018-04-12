ЯК У ПОКРОВСЬКУ РОЗПОДІЛИЛИ КОШТИ НА БЛАГОУСТРІЙ М-НУ «ЛАЗУРНИЙ»? 12.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.За останній рік Покровск помітно змінився на краще. Це відзначають не тільки місцеві жителі, а й гості міста. Благоустрій — один з головних напрямків в роботі міської влади, тому саме цьому питанню приділяється велика увага. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:200 200 200, капри, КАПРИ ТВ, Новини, Новости, Покровск, Покровськ, программа 200 200 200 Додати коментар Отменить ответ