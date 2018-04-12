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У ПОКРОВСЬКУ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНО ДОДАТКОВЕ ПІДВЕЗЕННЯ ГОРОДЯН ДО КЛАДОВИЩ

12.04.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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У день цивільної панахиди, 15 квітня, у Покровську буде організовано підвезення городян до кладовищ. Для цього додатково задіють 14 автобусів. Про це повідомив заступник міського голови Валерій Аржавітін.

Здійснювати підвезення жителів до міських кладовищ Покровська будуть з 7:30 до 14:00.

На Центральне (міське) кладовище можна буде відправитися із наступних зупинок:

мікрорайон Сонячний (біля АТБ);

зупинка «Лазурний»;

ТЦ «Явір»

Залізничний вокзал.

Кладовище в районі восьмої групи:

мікрорайон «Сонячний» (біля АТБ);

зупинка «Лазурний»;

ТЦ «Явір».

Кладовищі селища Динзаводу:

мікрорайон «Сонячний» (біля АТБ);

зупинка «Лазурний»;

Tц «Явір»;

Залізничний вокзал.

Рух автобусів буде здійснюватися  по мірі наповнення пасажирами.

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