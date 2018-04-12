У ПОКРОВСЬКУ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНО ДОДАТКОВЕ ПІДВЕЗЕННЯ ГОРОДЯН ДО КЛАДОВИЩ

У день цивільної панахиди, 15 квітня, у Покровську буде організовано підвезення городян до кладовищ. Для цього додатково задіють 14 автобусів. Про це повідомив заступник міського голови Валерій Аржавітін.
Здійснювати підвезення жителів до міських кладовищ Покровська будуть з 7:30 до 14:00.
На Центральне (міське) кладовище можна буде відправитися із наступних зупинок:
мікрорайон Сонячний (біля АТБ);
зупинка «Лазурний»;
ТЦ «Явір»
Залізничний вокзал.
Кладовище в районі восьмої групи:
мікрорайон «Сонячний» (біля АТБ);
зупинка «Лазурний»;
ТЦ «Явір».
Кладовищі селища Динзаводу:
мікрорайон «Сонячний» (біля АТБ);
зупинка «Лазурний»;
Tц «Явір»;
Залізничний вокзал.
Рух автобусів буде здійснюватися по мірі наповнення пасажирами.