У ГЕНПРОКУРАТУРІ РОЗКРИЛИ ПРИЧИНИ ОБШУКІВ В «УКРЗАЛІЗНИЦІ»

Генеральна прокуратура України спільно з співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України проводить обшук в приміщенні ПАТ «Укрзалізниця». Про це в Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.
«Ці дії відбуваються у зв’язку зі здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами, які призначалися на ремонт дизель-поїздів, що використовуються під час приміських перевезень, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру 14 службовим особам, зокрема 3 особам керівного складу департаментів ПАТ «Укрзалізниця», 4 керівникам афілійованих підприємств, 7 службовим особам залізниці та її філій інших рівнів.», — йдеться в повідомленні.
Також речник ГПУ додав, що слідство встановило, що керівники ЗАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за попередньою змовою з керівництвом регіональних філій «Львівської залізниці», «Південної залізниці», при безпосередній участі керівництва «Укрзалізниця», із залученням ряду фіктивних підприємств, знаючи, що ніяких робіт по модернізації дизельних двигунів М 756 на ЗАТ «ДТРЗ» не проводилося, склали і видали ряд завідомо неправдивих офіційних документів про нібито здійснення ремонтів (модернізації) цих дизельних двигунів. Це стало підставою для перерахування понад 70 млн. грн. з рахунків «Укрзалізниця» на рахунку ЗАТ «ДТРЗ», які в подальшому були перераховані фіктивним підприємствам.
«Під час обшуку планується вилучити оригінали протиправних рішень ПАТ» Укрзалізниця «, матеріали за погодженням змін до фінансових планів регіональних філій, які зробили можливим вчинення згаданого злочину, документи по руху коштів», — повідомив Андрій Лисенко.
За його словами, досудове розслідування перебуває на постійному контролі керівництва Генеральної прокуратури.