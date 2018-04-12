ПРОКУРАТУРОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНО СТЯГНЕННЯ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПОНАД 2 МЛН ГРН

У ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень прокуратурою Донецької області виявлено, що на розгляді Донецького окружного адміністративного суду перебувають дві адміністративні справи за позовами Головного управління ДФС у Донецькій області до приватних підприємств області.
Установлено, що підприємства завинили державному бюджету України податковий борг у сумі понад 2 млн грн. Вказаний борг утворився через несплату орендної плати за користування земельними ділянками.
З метою захисту економічних інтересів держави прокуратурою здійснено вступ у зазначені справи на стороні Головного управління ДФС у Донецькій області.
Завдяки принциповій позиції прокуратури позови судом задоволено та з підприємств до державного бюджету стягнуто недоотримані кошти.
Прес-служба прокуратури Донецької області