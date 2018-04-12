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ПРОКУРАТУРОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНО СТЯГНЕННЯ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПОНАД 2 МЛН ГРН

12.04.2018 Новини Комментариев нет
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У ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень прокуратурою Донецької області виявлено, що на розгляді Донецького окружного адміністративного суду перебувають дві адміністративні справи за позовами Головного управління ДФС у Донецькій області до приватних підприємств області.

Установлено, що підприємства завинили державному бюджету України  податковий борг у сумі понад 2 млн грн. Вказаний борг утворився через несплату орендної плати за користування земельними ділянками.

З метою захисту економічних інтересів держави прокуратурою здійснено вступ  у зазначені справи на стороні Головного управління ДФС у Донецькій області.

Завдяки принциповій позиції прокуратури позови судом задоволено та з підприємств до державного бюджету стягнуто недоотримані кошти.

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

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