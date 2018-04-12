ПРИ ПІДТРИМЦІ ПОКРОВСЬКОЇ ВЛАДИ У РОДИНСЬКОМУ СТАРТУВАЛИ РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ 12.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.З приходом весни в Родинському стартували сезонні роботи з благоустрою міста. Вже виконуються заявки місцевих жителів, що надійшли до Покровського контактного центру. Зокрема, проводиться обрізка аварійних дерев та відновлення вуличного освітлення. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:благоустройство, капри, КАПРИ ТВ, Новини, Новости, освещение, Родинское Додати коментар Отменить ответ