В ПОКРОВСЬКУ НАГОРОДИЛИ ЩЕ ОДНОГО УЧАСНИКА БОЇВ ЗА ДЕБАЛЬЦЕВЕ

Пам’ятний знак учасника боїв за Дебальцеве отримав ще один житель прифронтового Покровська Михайло Момот.
На фронт 58-річний Михайло вирушив добровільно на самому початку війни на Донбасі. Взяти зброю в руки колишнього шахтаря змусили страшні події в Іловайську в серпні 2014 року.
Після нетривалого навчання Михайла разом з іншими військовослужбовцями відправили тримати оборону Дебальцевського плацдарму — однією з найгарячіших точок зони АТО.
Разом з побратимами Михайло виконував бойові завдання в районі кургану Гостра Могила, найдальшої позиції української армії, яка впритул прилягала до м.Дебальцеве. Будучи командиром відділення БМП 1, Михайло Момот став безпосереднім учасником запеклих боїв.
11 квітня представники громадської організації «Союз ветеранів та інвалідів АТО» Покровська і Покровсько-Ясинуватського ОМВК передали захиснику нагрудний пам’ятний знак за участь в «Операції Дебальцеве».