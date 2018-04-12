Актуально:

В ПОКРОВСЬКУ НАГОРОДИЛИ ЩЕ ОДНОГО УЧАСНИКА БОЇВ ЗА ДЕБАЛЬЦЕВЕ

12.04.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Пам’ятний знак учасника боїв за Дебальцеве отримав ще один житель прифронтового Покровська Михайло Момот.

На фронт 58-річний Михайло вирушив добровільно на самому початку війни на Донбасі. Взяти зброю в руки колишнього шахтаря змусили страшні події в Іловайську в серпні 2014 року.

Після нетривалого навчання Михайла разом з іншими військовослужбовцями відправили тримати оборону Дебальцевського плацдарму — однією з найгарячіших точок зони АТО.

Разом з побратимами Михайло виконував бойові завдання в районі кургану Гостра Могила, найдальшої позиції української армії, яка впритул прилягала до м.Дебальцеве. Будучи командиром відділення БМП 1, Михайло Момот став безпосереднім учасником запеклих боїв.

11 квітня представники громадської організації «Союз ветеранів та інвалідів АТО» Покровська і Покровсько-Ясинуватського ОМВК передали  захиснику нагрудний пам’ятний знак за участь в «Операції Дебальцеве».

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"