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12 КВІТНЯ ПОКРОВСК ВІДВІДАЮТЬ МІНІСТР І ПОСОЛ ШВЕЙЦАРІЇ В УКРАЇНІ

11.04.2018 Новини Комментариев нет
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12 квітня в рамках спільної робочої поїздки в Донецьку і Луганську області Покровск відвідають міністр з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Вадим Черниш та Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер. Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України .

Гості візьмуть участь в прес-конференції, присвяченій важливості інформування населення про мінну небезпеку, яка відбудеться о 14.30 в центральній міській бібліотеці імені Т.Г.Шевченка. В ході заходу міським відділам освіти Донецької області будуть передані навчальні макети.13 квітня голова МінТОТ разом з Послом Швейцарії відвідає Луганську область

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