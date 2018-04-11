11 КВІТНЯ — ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЛЕОНІДА БИКОВА

11 квітня роковини смерті Леоніда Бикова (1928-1979), українського актора театру і кіно, кінорежисера. Він знявся у 24 фільмах, найвідомішими з яких є: «В бой идут одни старики» «Максим Перепелиця», «Аты-баты, шли солдаты…»
П’ять кінострічок поставив як кінорежисер. Лауреат Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка (1977).
Леонід Биков був таким самим, як і герої, яких він грав.
Режисером Леонід Биков був не за професією, а за покликанням, хоча з дитинства мріяв стати льотчиком, але через свій маленький зріст не пройшов медкомісію. А ось його найкращого друга Віктора Щедронова прийняли, він потрапив на фронт і загинув у Чехословаччині у 1945.
Коли Биков писав сценарій до фільму «В бій ідуть одні «старики»», то в пам’ять про Віктора втілив його в образі Смуглянки, навіть прізвище зберіг – лейтенант Щедронов.
Леонід Биков загинув в автомобільній катастрофі. На момент смерті акторові було всього 50 років. Ховали його як солдата – скромно, без промов і оркестрів. Тільки над могилою улюбленого режисера і актора прозвучала «Смуглянка». Так він сам хотів.