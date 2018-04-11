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У КРАМАТОРСЬКУ СУДИТИМУТЬ ЖІНКУ, ЯКА ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ У ВБИВСТВІ СПІВМЕШКАНЦЯ НА ҐРУНТІ РЕВНОЩІВ

11.04.2018 Новини Комментариев нет
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Краматорською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 2 лютого 47-річна мешканка Краматорська у себе вдома розпивала спиртні напої в компанії співмешканця та подруги. Під час застілля хазяйка приревнувала чоловіка до гості та коли та пішла відпочивати у сусідню кімнату, накинулась на нього з металевою лопаткою.

Від отриманих по голові та обличчю ударів потерпілий впав на підлогу, після чого жінка умисно нанесла йому ще два удари кухонним ножем у ліву частину грудної клітини. Внаслідок важкого поранення серця потерпілий помер на місці.

На даний час розслідування завершено. Обвинувачена чекає на вирок суду у слідчому ізоляторі.

 

Прес-служба прокуратури Донецької області     

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