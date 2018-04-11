У КРАМАТОРСЬКУ СУДИТИМУТЬ ЖІНКУ, ЯКА ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ У ВБИВСТВІ СПІВМЕШКАНЦЯ НА ҐРУНТІ РЕВНОЩІВ

Краматорською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 2 лютого 47-річна мешканка Краматорська у себе вдома розпивала спиртні напої в компанії співмешканця та подруги. Під час застілля хазяйка приревнувала чоловіка до гості та коли та пішла відпочивати у сусідню кімнату, накинулась на нього з металевою лопаткою.
Від отриманих по голові та обличчю ударів потерпілий впав на підлогу, після чого жінка умисно нанесла йому ще два удари кухонним ножем у ліву частину грудної клітини. Внаслідок важкого поранення серця потерпілий помер на місці.
На даний час розслідування завершено. Обвинувачена чекає на вирок суду у слідчому ізоляторі.
Прес-служба прокуратури Донецької області