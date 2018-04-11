ЗМІНЕНО НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПІЛЬГ ІЗ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу платників, що пунктом 49 Закону України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» змінено порядок оподаткування пільгових категорій фізичних осіб – платників земельного податку.
Змінами, внесеними до пункту 281.2 статті 281 розділу XII Податкового кодексу України (далі — ПКУ) скасовані обмеження щодо застосування пільги до однієї ділянки із сплати земельного податку фізичним особам. Тобто, з 01.01.2018 звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для категорій фізичних осіб, які визначені підпунктом 281.1 ст. 281 розділу XII ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм.
Якщо фізична особа, визначена у підпункті 281.1 ст. 281 розділу XII ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання і загальна площа таких земельних ділянок перевищує граничні норми відведення, то така особа до 1 травня поточного року надає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок із базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву.
Таким чином, якщо до 1 травня цього року така фізична особа не надала до контролюючого органу заяву про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги, то у поточному році оподатковуються всі земельні ділянки, які є у її власності (крім земельної ділянки, на яку подана вказана заява у 2018 році).
Якщо заява про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги подана до контролюючого органу після 1 травня цього року, то пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок із наступного податкового (базового) періоду, тобто з 2019 року.