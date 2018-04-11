В МИРНОГРАДІ ДВОЄ ЧОЛОВІКІВ «РОЗІБРАЛИСЯ» ІЗ НЕПРОХАНИМ ГОСТЕМ

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51-річний мешканець Мирнограду хотів приєднатися до групи людей, які святкували Великдень, але ті не дуже цьому зраділи і побили його. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події, яки привели гостя на лікарняне ліжко.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої до допомоги про те, що ними з чисельними травмами госпіталізований 51-річний місцевий мешканець.
Правоохоронцям вдалося встановити, що зазначені тілесні ушкодження потерпілому спричинили двоє чоловіків 31 та 39-ти років. Так, під час святкування та вживання спиртних напоїв на території приватного домоволодіння до компанії «завітав» незнайомець. Майже одразу між гостем та «підігрітими» алкоголем людьми виник словесний конфлікт, який в подальшому переріс у бійку, під час якої двоє розлючених чоловіків спричинили постраждалому тяжкі травми голови та тулуба. Після чого побитого «непроханого гостя» було госпіталізовано.
Слідчі дії тривають.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області