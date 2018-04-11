ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ЗАГИБЕЛІ ГІРНИКА НА ШАХТІ «КАПІТАЛЬНА»

48-річний чоловік отримав смертельні травми під час виконання підземних робіт на шахті «Капітальна». За даним фактом відкрите кримінальне провадження – повідомляється на сайті Покровського відділу поліції Донецької області.
Минулого дня до чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на глибині 840 метрів стався обвал породи, в наслідок чого загинув один з гірників.
Прибувши місце події реанімаційно-протишокова бригада воєнізованого гірничорятувального загону констатувала смерть 48-річного гірника з Покровська.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України – пишеться у повідомленні