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ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ЗАГИБЕЛІ ГІРНИКА НА ШАХТІ «КАПІТАЛЬНА»

11.04.2018 Новини Комментариев нет
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48-річний чоловік отримав смертельні травми під час виконання підземних робіт на шахті «Капітальна». За даним фактом відкрите кримінальне провадження – повідомляється на сайті Покровського відділу поліції Донецької області.

Минулого дня до чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на глибині 840 метрів стався обвал породи, в наслідок чого загинув один з гірників.

Прибувши місце події реанімаційно-протишокова бригада воєнізованого гірничорятувального загону констатувала смерть 48-річного гірника з Покровська.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України – пишеться у повідомленні

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