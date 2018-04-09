ІМЕНИНИ 9 КВІТНЯ

Іван — ім’я івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів».
Макар — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Макар пов’язують з давньогрецькою міфологією: «Макаріос» – один з епітетів Зевса.
Олександр — ім’я Олександр поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник».
Павло — у перекладі з латинського ім’я Павло означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший».