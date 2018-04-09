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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 КВІТНЯ

09.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 193 — Септімус Север був проголошений Римським імператором
  • 1667 — у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.
  • 1860 — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві
  • 1930 — в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв’язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T
  • 1963 — екс-прем’єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США
  • 1966 — у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті
  • 1966 — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть
  • 1969 — відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі «Спікізі»
  • 1970 — Пол МакКартні заявив, що більше не буде співпрацювати із Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню «The Beatles» як групи
  • 1977 — шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею «Dancing Queen»
  • 1983 — англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею «Let’s Dance»
  • 1990 — у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання
  • 1991 — у Львові засновано творче об’єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич)
  • 2000 — альбом Мобі «Play» очолив британський хіт-парад і провів на першому місці 5 тижнів
  • 2003 — Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії
  • 2005 — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.
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