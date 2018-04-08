8 КВІТНЯ — ВЕЛИКДЕНЬ

У 2018 року Великдень випадає на 8 квітня. Це світле свято в пам’ять про диво воскресіння Сина Божого відзначається християнами всього світу протягом багатьох століть.
Традиції Великодня передаються з покоління в покоління, багато хто з них дотримуються і в наш час. Найголовніші і цікаві звичаї Воскресіння Христового, як відзначити Великдень правильно, на які прикмети варто звернути увагу читайте в нашому матеріалі.
Історія Великодня
У християнській вірі Великдень є центральним святом. Цей день символізує очищення від гріхів, оновлення, і святкується в честь воскресіння Христа, який віддав своє життя для спокутування гріхів людства. Дата Великодня щороку змінюється, але обчислюється завжди за одним правилом: цієї неділі після першого повного місяця, яке відбулося після дня весняного рівноденства. Згідно з біблейськими писань, саме в цей день Ісус Христос воскрес після страти.
У ніч на неділю жінки виявили, що тіло Спасителя зникло з гробниці. До них з’явився ангел і сповістив про те, що Христос воскрес із мертвих і спокутував гріхи всього людства перед Господом. З тих пір свято Воскресіння Христова відзначається в усьому світі. Великдень 2018 у православних настане 8 квітня, а католики вже відзначили свято 1 квітня.
Традиції на Великдень
Велика неділя символізує очищення душі і позбавлення від гріхів, тому зустрічати її потрібно зі світлими помислами, чистим не тільки фізично, а й духовно. Для цього віруючі дотримуються великодній піст, який триває 6 тижнів до самого ранку Воскресіння Христового. На цей період накладається заборона на розваги, дотримуються строгі обмеження в раціоні харчування.
Особливі обряди проводяться в Страсну седмицю — останній тиждень перед Великоднем. З давніх-давен із вівторка починали готувати святковий одяг, продумували, які продукти потрібні будуть для приготування великодніх страв. У Страсну середу затівали генеральне прибирання, яке тривало і на наступний день.
У Чистий четвер купалися до світанку, прали, приводили будинок до ладу, готували паски і крашанки. Пятниця перед Великоднем — найскорботніший день у церковному календарі.
У Страсну п’ятницю Ісус був розп’ятий на Голгофі, тому в цей день дотримується пост із повним обмеженням їжі до винесення Плащаниці. Віруючі проводять п’ятницю в молитвах, згадуючи про земні страждання Сина Божого.
У суботу ввечері починається всеношна служба, на яку беруть кошики з продуктами для освячення. Великдень прийнято проводити в колі близьких людей. За святковий стіл сідають відразу після служби. Під час пасхального сніданку їдять освячені паски, сирну паску, яйця і п’ють червоне вино.
Яскравий і зворушливий великодній звичай — «христування». Вітаючи один одного, потрібно тричі поцілуватися зі словами: «Христос Воскрес!«. Відповідають на привітання фразою: «Воістину Воскрес!«.