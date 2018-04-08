ІМЕНИНИ 8 КВІТНЯ

Алла — жіноче ім’я. Існує кілька версій походження імені Алла. За першою, найбільш поширеною версією, це ім’я арабського походження і перекладається як «богиня», так називали дівчаток в честь доісламської богині Аллат. За другою версією, в імені Алла грецьке коріння і означає воно «інша». За третьою версією, Алла – готське ім’я, воно утворилося від англійського слова all, і перекладається як «все вміє».
Анна — жіноче ім’я єврейського походження. Походження імені Ганна пов’язано з такими словами на івриті як «благодать», «сила», «хоробрість». Деякі дослідники вказують, що ім’я Анна може означати «милість божа».
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Лариса — ім’я в перекладі з грецького означає «чайка» або «приємна», «солодка». Своїм походженням ім’я Лариса зобов’язана грецькому місті Лариса. Згідно з міфом це місто звели на тому місці, де фессалійську німфа Ларисса, онука бога морів Посейдона, впала в річку Пені. За іншою версією походження імені Лариса пов’язане з латинським словом «laris» – «дух-охоронець».