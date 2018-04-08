Архангел Гавриїл вважався особливо наближеним до Бога. Його дуже шанують у християнстві, ісламі, іудаїзмі. Народ дав йому ім’я Благовіст, дізнавшись про те, що саме Архангел Гавриїл сповістив про народження Ісуса Марією. Як не парадоксально, але у стародавніх слов’ян міцно закріпилася думка про те, що все те, що народилося в цей день, буде потворним. Казали: «Що народилося в день Гавриїла — жахливо і некрасиво». Тому, 8 квітня старалися навіть не прясти, інакше виходили некрасиві речі, які ніхто не хотів носити і купувати. Вважали навіть що людина, що народилася в цей день, буде володіти фізичною вадою. До речі, аналогічне повір’я існувало на Різдво. Над такими людьми часто насміхалися і говорили, що з них нічого путнього не вийде.
8 квітня починали висаджувати помідори, кабачки, гарбуз, квасоля, диню, кавуни. Також закладали картопля для проростання. Для захисту від борошнистої роси та інших шкідників обливали окропом кущі агрусу і чорної смородини. Якщо до 8 квітня сніг остаточно сходив, то підгодовували нарциси та тюльпани азотом, а з лілій і півоній знімали укриття.
Архангелу Гавриїлу часто молилися для позбавлення від лихоманки.
Народні прикмети на 8 квітня
- Якщо черемха зацвіла — можна картопля висаджувати.
- Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня
- Сніг на дахах лежіт8 квітня — ще 30 днів він не розтане
- Якщо до 8 квітня не закінчити останню пряжу, то робота ще надовго затягнеться, а адже найближчим часом треба вже виходити на город і в полі. Казали: «Навесні день довгий, а нитка коротке». Селяни говорили, що на ледачих прядок нападає хвороба, при якій руки німіють і віднімаються (сухість)
- Світлий схід солнца 8 квітня — можна прибирати сани, оскільки снігу вже не буде
- Заморозки в цей день — прикмета того, що весна буде холодною, а літо прийде ще нескоро
- Зацвіла верба — можна виставляти бджіл на пасіці
- Де сильніше блищать звезди8 квітня, звідти і вітер подме вранці.