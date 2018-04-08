ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 КВІТНЯ 08.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 217 — заколот проти римського імператора Каракалли на чолі з префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян. 1093 — монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїхали в новий храм — Вінчестерський собор — на той час один з основних храмів Британії. 1139 — засновник та перший король (з 1130 р.) Сицилійського королівстваРожер II відлучений від церкви. 1158 — князь Андрій Боголюбськийзакладає Успенський собор у Володимирі. 1271 — султан мамелюків Бейбарс Ізахоплює фортецю госпітальєрів Крак де Шевальє в Сирії. 1480 — католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто(Південна Італія). 1498 — заарештовано флорентійський чернеця Савонаролу, звинуваченого в єресі. 1513 — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголошує Флориду володінням Іспанії. 1525 — володіння Тевтонського ордену перетворені на нову державу — герцогство Пруссія. 1548 — Перу проголошено територією Іспанії. 1605 — шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу(нині — одне з найбільших фінляндських міст). 1722 — за наказом Петра I в Петербурзі починаються систематичні спостереження за погодою. 1766 — у США запатентована перша пожежна драбина. 1767 — королівство Аютія (Таїланд) впало під тиском бірманських загарбників. 1771 — Катерина II видає наказ організувати надзвичайні заходи для порятунку Москви від бубонної чуми. 1783 — виданий маніфест Катерини II про приєднання Криму до Росії. 1830 — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями. 1838 — пароплав «Brunel Isambard» завершує свою першу подорож з Бристоля до Нью-Йорка; на подорож було потрібно 15 днів. 1847 — арешт у Києві поета Т. Г. Шевченка та історика М. І. Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодієвського братства. 1848 — в Австро-Угорщині оголошена рівноправність мов. 1853 — відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб. 1861 — розстріляна маніфестація у Варшаві. 1872 — у Петербурзі виходить перше російське видання «Капіталу» Карла Маркса. 1889 — французький генерал, колишній міністр оборони Ж. Буланже, звинувачений у змові, втікає до Бельгії. 1901 — російська поліція встановлює стеження за Леніном, що знаходиться за кордоном. 1902 — підписується російсько-китайська угода про поступове виведення російських військ з Маньчжурії. 1904 — Велика Британія і Французька республіка підписали угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою). 1913 — у Пекіні починає роботу перший китайський парламент. 1918 — Декрет Раднаркому про створення волосних, повітових, губернських і окружних комісаріатів з військових справ (військкоматів), які замінять військові відділи Рад (для контролю над провідними фахівцями зі старих кадрів). 1918 — німці зайняли Харків, уряд Донецько-Криворізької республікиевакуйовано. 1919 — Україна проголошена радянською республікою. 1919 — французькі війська залишають Одесу. 1920 — декретом ВЦВК заснована нова військова винагорода — Почесна революційна зброя. 1921 — італійськими військами була придушена Лабінська республіка. 1924 — засуджені до розстрілу 4 керівники контрреволюційного «Київського обласного центру дій». 1930 — вийшов на екрани кінофільм О. Довженка «Земля». 1933 — Велика Британія наклала ембарго на постачання в країну радянських товарів. 1939 — Італія анексує Албанію. Король Зог відрікається від престолу. 1940 — початок акції НКВС з ліквідації польських військовополонених у Катинському лісі під Смоленськом. 1941 — в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер «Кейптаун». 1942 — грецький пародатплав «Ендеранія» (Enderania) розбивається на каменях біля берегів Туреччини, загинуло 211 людей. 1943 — в США заморожується зростання цін і зарплати. 1945 — американські війська виявляють склади викрадених нацистами картин і золота в соляних шахтах Мульхаузена. 1946 — у Женеві відбулося останнє засідання Ліги Націй. 1947 — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів). 1947 — навколо Кара, Венесуела, розбивається літак Douglas C-47 венесуельській компанії Linea Aeropostal Venezolana. Усі 27 чоловік на борту гинуть. 1951 — директор ФБР докладує сенату США про те, що в разі війни з СРСР американські комуністи планують акти саботажу в ключових галузях промисловості. 1967 — греки і турки відновлюють бойові дії поблизу Лімасола, Кіпр. 1970 — аварія на радянському атомному підводному човні проекту 627А «Кит»К-8. Пожежа, що почалася на глибині 140 м в районі Біскайської затоки в 300 милях від берегів Іспанії, приводить до загибелі підводного човна і 52 чоловік екіпажу, у тому числі його командира — капітана 2-го рангу Всеволода Бессонова, посмертно удостоєного звання Героя Радянського Союзу. 1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес циган в Лондоні, який прийняв циганський гімн і прапор. 1990 — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор. 1990 — створено благодійний Міжнародний фонд «Відродження»(українське відділення «Фонду Сороса»). 1990 — у протоці Скагеррак відбувається катастрофа з морським поромом«Скандінавіан стар», який прямував з Осло в данського порту Фредеріксхавен. Гинуть 170 чоловік. 1991 — Компартія Молдови оголосила про непокору КПРС. 1992 — американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу. 1992 — сербська община в Боснії проголошує створення незалежної республіки. 1995 — літак Іл-76 розбивається при посадці в Петропавловське-Камчатському, загинуло 14 чол. 1997 — срібний долар 1804 року продається в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів. 1999 — Ірак відкидає пропозиції ООН з продовження інспекцій іракських стратегічних об’єктів. 1999 — Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій в Косово. 1999 — в ніч з 7 на 8 квітня: незадовго до півночі авіаносець «Теодор Рузвельт» і ракетоносні крейсери НАТО, що базуються в Адріатичному морі, випускають декілька десятків крилатих ракет «Томагавк» по Белграду та інших районах Югославії. 2001 — лідер Націонал-більшовицької партії Едуард Савенко (літературний псевдонім — Едуард Лимонов) затримується за причетність до покупки зброї і вибухівки. 2001 — церква виступила проти «Формули-1» 2003 — під Каїром виявлене найдавніше поховання. 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