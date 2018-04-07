ІМЕНИНИ 7 КВІТНЯ

Йосип, Йосиф — християнське чоловіче ім’я давньоєврейського походження. Український варіант походить через старослов’янське посередництво від грец.Ιωσήφ — похідного від єврейського імені Йосеф (івр. יוֹסֵף — букв. ‘«буде додано, додасться»). Форма з прикінцевим «п» з’явилася внаслідок особливостей праслов’янської вимови, у якій був відсутній звук «ф». У біблійній (церковній) літературі вживається виключно форма Іосиф або Йосиф.
Василь (дав.-гр. Βασίλειος «царський» < βασιλεύς — «цар») — чоловіче ім’я. Має грецьке коріння. З’явилось із часів перських війн та на початку мало значення «перський цар, князь». Поширене серед українських чоловіків, а також у чоловіків інших народів.
Феодосій (теж Теодосій) — чоловіче ім’я, від Θεοδόσιος— дарунок від Бога