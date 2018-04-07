Вважалося, що працювати на Благовіщення не можна. Казали: «В цей день птах гнізда не в’є, а дівка косу не плете». Слов’яни також вважали, що якщо птах 7 квітня проспить світанок, то літати не зможе — так що, люди намагалися теж встати раніше і відправитися в храм для того, щоб помолитися до Богородиці. В цей день існувала традиція випускати пташок з неволі — їх викуповували у ловців пернатих, які цим займалися.
Була поширена традиція 7 квітня стрибати через багаття, щоб зняти з себе псування і пристріт. Також старалися в цей день окур будинок ялівцем або іншими травами, щоб захистити житло від злих духів. Солом’яні ліжку спалювали, оскільки вважали, що в них за зиму накопичуються хвороби. Молодь отримувала нову постіль і лягала спати в холодних приміщеннях — сінях або світлицях. Тільки старих і дітей 7 квітня залишали в теплих хатах.
Люди похилого віку, в свою чергу, часто перепалювали сіль, вважаючи, що вона після цього набуде чудодійні властивості. Також випікали «бяшки» — булочки у формі овечок, які використовували для корму хворої худоби. Туди додавали трохи перепаленої солі.
Наші предки вважали, що в цей день точно так само, як і на Великдень, грішників у Пеклі не мучать. Була поширена традиція 7 квітня вивозити бідних літніх людей на вулицю, щоб зібрати для них милостиню. До речі, була поширена прикмета про те, що, якщо злодій на Благовіщення щось вкраде, то весь рік для нього вдалим. Тому, люди намагалися бути пильними.
7 квітня можна було приступати до посівних робіт. Селяни освячували насіння, просфори. Для них це був особливий час, яке обіцяло зростання посівів і подальший багатий урожай. Висаджували моркву і буряк, коли зацвітала осика. 7 квітня в підпідлогу з настанням темряви виносили капустяний качан, який був зірваний з грядки восени. Укладали його в зручне місце і на наступний день шукали всередині нього морозостійкі насіння для висадки.
Народні прикмети на 7 квітня
- Гроза почалася — буде тепле літо та хороший урожай горіхів
- На Благовіщення сиро — грибного літа чекай
- На дахах лежить сніг — значить, він пролежить на полях до Юр’єва дня (6 травня )
- Сонячне і безхмарне небо — прикмета до того, що влітку будуть грози
- Якою буде погода вдень, такою вона буде і до вечора