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ГОРОСКОП НА 7 КВІТНЯ

07.04.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Будьте терплячими.  І все, що ви хочете здійсниться.

ТЕЛЕЦЬ

Робочий тиждень буде важким. Але винагорода не забариться.

БЛИЗНЮКИ

Атмосфера навколо віщуватиме вам зміни. Щастя поруч.

РАК

Внутрішня напруга може вивести з ладу. Контролюйте себе.

ЛЕВ

Вдалий день для планування майбутнього.

ДІВА

Чудовий час для відпочинку. Швидше йдіть у відпустку.

ТЕРЕЗИ

Приділіть увагу своїм захопленням. Подивіться гарне кіно.

СКОРПІОН

Важливий день для нових знайомств. Вони вплинуть на майбутнє.

СТРІЛЕЦЬ

Довіряйте лише перевіреним партнерам. Успіх гарантовано.

КОЗЕРІГ

Рідні здивують вас сюрпризом. День буде вдалим.

ВОДОЛІЙ

На роботі від вас чекають ініціативи. Занотовуйте нові ідеї.

РИБИ

Дуже насичений день на приємності.

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