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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 КВІТНЯ

07.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1348 — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі
  • 1652 — голландець Ян Ван Рібек (Jan van Riebeeck) заснував в Південній Африці форт Кейптаун
  • 1738 — Папа Климент XII особливою буллою звинуватив «вільних каменярів» в лицемірстві, удаванні, єресі і збоченнях. У особливу провину їм була поставлена таємничість і скритність. Винним в приналежності до масонства загрожувало відлучення
  • 1795 — у Франції прийнятий закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини метр і маси — кілограм
  • 1827 — англійський фармацевт Джон Вокер (John Walker) винайшов сірники.
  • 1906 — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь.
  • 1927 — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера.
  • 1943 — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД (цей день ввійшов до історії як День велосипеда).
  • 1946 — колишню Східну Пруссію перетворено на Кенігсберзьку область у складі РРФСР.
  • 1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Нині цей день відзначають як Всесвітній день здоров’я.
  • 1963 — Югославію проголошено соціалістичною республікою, а Йосип Броз Тіто призначений Президентом довічно.
  • 1964 — IBM анонсувала обчислювальну систему System/360.
  • 1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1.
  • 1989 — у результаті пожежі, яка виникла на радянському атомному підводному човні «Комсомолець», субмарина затонула, загинуло 42 з 68 членів екіпажу.
  • 1992 — Республіка Сербія проголосила незалежність.
  • 2003 — американські війська зайняли Багдад.
  • 2017 — бомбардування авіабази Шайрат.
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