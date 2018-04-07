ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 КВІТНЯ 07.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1348 — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі 1652 — голландець Ян Ван Рібек (Jan van Riebeeck) заснував в Південній Африці форт Кейптаун 1738 — Папа Климент XII особливою буллою звинуватив «вільних каменярів» в лицемірстві, удаванні, єресі і збоченнях. У особливу провину їм була поставлена таємничість і скритність. Винним в приналежності до масонства загрожувало відлучення 1795 — у Франції прийнятий закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини метр і маси — кілограм 1827 — англійський фармацевт Джон Вокер (John Walker) винайшов сірники. 1906 — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь. 1927 — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера. 1943 — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД (цей день ввійшов до історії як День велосипеда). 1946 — колишню Східну Пруссію перетворено на Кенігсберзьку область у складі РРФСР. 1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Нині цей день відзначають як Всесвітній день здоров’я. 1963 — Югославію проголошено соціалістичною республікою, а Йосип Броз Тіто призначений Президентом довічно. 1964 — IBM анонсувала обчислювальну систему System/360. 1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1. 1989 — у результаті пожежі, яка виникла на радянському атомному підводному човні «Комсомолець», субмарина затонула, загинуло 42 з 68 членів екіпажу. 1992 — Республіка Сербія проголосила незалежність. 2003 — американські війська зайняли Багдад. 2017 — бомбардування авіабази Шайрат. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ