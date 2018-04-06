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РЯТУВАЛЬНИКИ ПОКРОВСЬКА НАГАДУЮТЬ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ВЕЛИКОДНІ СВЯТА

06.04.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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8 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. Традиційно у цей день в усіх храмах відбуваються святкові служіння та здійснюється освячення пасхального кошика. Аби не допустити нещасних випадків у храмах на Великдень, рятувальники заздалегідь починали проводити та проводять профілактичні заходи у культових спорудах на території обслуговування.

Служба порятунку закликає парафіян та священнослужителів пам’ятати про правила поводження з відкритим вогнем під час служіння. Треба бути пильними, знаходячись поряд із свічниками, слідкувати за полум’ям власної свічки та свічок оточуючих людей.

Рятувальники 9-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області зазначили, що варто ознайомитися з планом евакуації на випадок виникнення пожежі, дізнатися про місця розміщення первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, пожежних щитів, води, тощо). Дорослим варто прослідкувати, щоб діти завжди перебували під наглядом та не бавилися з вогнем.

 Основні правила безпечного Великодня:

  • Готуючи святкові страви, дотримуйтесь правил безпеки при експлуатації печей, газових та електричних приладів;
  • Під час освячення паски подбайте про те, щоб запалена свічка не торкалася поліетилену або плетеного великоднього кошика;
  • Зберігайте безпечну відстань від інших прихожан у церкві при проведенні богослужіння;
  • Підв’язуйте міцно хустину та забирайте волосся, аби на еього не потрапив вогонь свічки при нахилі голови;
  • Під свічкою тримайте шматок паперу, аби через гарячий віск ви не смикнули рукою та не вступили свічку на одяг;
  • Не підпускайте малолітніх дітей до відкритого вогню, навіть якщо це маленький вогонь священної свічки;
  • Повернувшись додому, запалені свічки поставте у вогнетривкі підставки подалі від легкозаймистих предметів;

 

В разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонувати за номером «101»

 

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