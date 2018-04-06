РЯТУВАЛЬНИКИ ПОКРОВСЬКА НАГАДУЮТЬ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ВЕЛИКОДНІ СВЯТА

8 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. Традиційно у цей день в усіх храмах відбуваються святкові служіння та здійснюється освячення пасхального кошика. Аби не допустити нещасних випадків у храмах на Великдень, рятувальники заздалегідь починали проводити та проводять профілактичні заходи у культових спорудах на території обслуговування.
Служба порятунку закликає парафіян та священнослужителів пам’ятати про правила поводження з відкритим вогнем під час служіння. Треба бути пильними, знаходячись поряд із свічниками, слідкувати за полум’ям власної свічки та свічок оточуючих людей.
Рятувальники 9-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області зазначили, що варто ознайомитися з планом евакуації на випадок виникнення пожежі, дізнатися про місця розміщення первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, пожежних щитів, води, тощо). Дорослим варто прослідкувати, щоб діти завжди перебували під наглядом та не бавилися з вогнем.
Основні правила безпечного Великодня:
- Готуючи святкові страви, дотримуйтесь правил безпеки при експлуатації печей, газових та електричних приладів;
- Під час освячення паски подбайте про те, щоб запалена свічка не торкалася поліетилену або плетеного великоднього кошика;
- Зберігайте безпечну відстань від інших прихожан у церкві при проведенні богослужіння;
- Підв’язуйте міцно хустину та забирайте волосся, аби на еього не потрапив вогонь свічки при нахилі голови;
- Під свічкою тримайте шматок паперу, аби через гарячий віск ви не смикнули рукою та не вступили свічку на одяг;
- Не підпускайте малолітніх дітей до відкритого вогню, навіть якщо це маленький вогонь священної свічки;
- Повернувшись додому, запалені свічки поставте у вогнетривкі підставки подалі від легкозаймистих предметів;
В разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонувати за номером «101»